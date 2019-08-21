Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'2 ya da 3 oyuncu daha alacağız' - BOLU

'2 ya da 3 oyuncu daha alacağız' - BOLU

"2 ya da 3 oyuncu daha alacağız" - BOLU - Giray Bulak'ın açıklamasıBOLU (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bolu spor'un teknik direktörü Giray Bulak, takım için transferlerin süreceğini belirterek, "Belki 2 ya da 3 oyuncu daha alacağız." dedi.
Karaçayır Mahallesi'ndeki kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Bulak, Osmanlıspor maçından ders çıkarılması gerektiğini ifade ederek, "Zaman içerisinde 1 - 2 bölgemiz var, oraları tamamladığımızda daha iyi bir takım olacağız. Bunun beklentisi içerisindeyiz. İlk maç diye çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama bu hafta cuma günü daha iyi bir maç oynayacağımızı düşünüyorum. Hem sonuç anlamında hem de oyun anlamında." diye konuştu.
Bulak, taraftar desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, 23 Ağustos'ta oynayacakları Adana Demirspor maçını kazanmak istediklerini kaydetti.
Bunu yapacak güçleri olduğunu anlatan Bulak, "Oyuncularım her geçen gün üzerine katarak geliyorlar. Bunun bilincindeler. Osmanlıspor maçının ertesi günü çalışmaya başladık çünkü ikinci maçın zamanı kısaydı. Çalışmalarımız bugüne kadar sağlıklı geldi, inşallah bu maçta istediğimiz sonucu alacağız." ifadelerini kullandı.Transfer çalışmalarına da değinen Bulak, şöyle devam etti:"Transfer tamamlanmadı. Çok oyuncu kaybettik dolayısıyla bu oyuncuların yerine yenilerini koymamız lazım. Sanki çok transfer yapıldı gibi görünüyor ama ancak bu eksiği kapatıyoruz. Daha da kapatamadık. Belki 2 ya da 3 oyuncu daha alacağız. Takıma, gelişime açık oyuncular kattık. Lisansı olmayan bazı oyuncuların lisansları geldi. Bu maçta onları da oynatabiliriz."Bulak, takıma ivme kazandıracak tempo istediğini belirterek, oyunculara bu yönde mesajlar vereceğini sözlerine ekledi.

Basın Toplantısı Teknik Direktör Toplantı Allah Rektör 

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Hamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı AttıHamza Hamzaoğlu Resmi İmzayı Attı
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Kadıköy'de Gol YağmuruKadıköy'de Gol Yağmuru
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı