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06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
منافسات مصارعة الزيت التاريخية في أدرنة التركية (2) Haberi

منافسات مصارعة الزيت التاريخية في أدرنة التركية (2) Haberi



AAيستمر فعاليات مصارعة الزيت "قرق بنار" التاريخية بنسختها الـ 658 في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا. حيث سيتنافس ألفان و380 مصارعًا للظفر بالبطولة. وتقام المسابقة في ميدان "أر" ببلدة "سراي إجي" التاريخية، وينقسم المصارعون إلى فئات متعددة يتنافسون فيما بينهم. وتعتبر مصارعة الزيت من الرياضات القديمة في المنطقة التي كانت تنتشر فيها القصور الصيفية للسلاطين العثمانيين، وما زالت.

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