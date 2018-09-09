Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışları yapıldı Haberi

2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışları yapıldı Haberi

Yarış alanından detaylar

Televizyon Ödül Töreni Muhabir Uluslararası Bisiklet 

-Sporculardan detaylar
-Yarışlardan detaylar
-Genel
-Röpler

- RİZE

- Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı, Rize’nin Çayeli ilçesinde gerçekleşti. Çayeli Bisiklet Kulübü (ÇAYBİS) ev sahipliğinde düzenlenen 2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı, Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize istikametinden Pazar istikametindeki şeridinde gerçekleşti. Yarışmada; Yıldız bayan kategorisinden 11, yıldız erkek kategorisinden 139, master 40 yaş kategorisinden 3, genç bayan kategorisinden 3, genç erkek kategorisinden 20, büyük bayan kategorisinden 4 ve büyük erkek kategorisinden 14 kişi katıldı.
Toplamda 194 sporcunun katıldığı yarışlarda Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen sporcularda rakipleriyle kıyasıya yarıştı. Çayeli Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Kemal Arıcı İHA muhabirine yaptığı açıklamada, önceden televizyonda görülen organizasyonları şu anda ilçede yaptıklarını belirtti.
Arıcı sözlerine şu şekilde devam etti: ''Bugün yarışlarımızın ikincisini yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye genelinden, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelen sporcuları, Çayeli ilçemizde ağırladık. Bu tip organizasyonlardan mutluluk duyuyoruz. Gelen misafirlerimizi ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Derneğimiz daha bir yaşında. Daha emekleme dönemindeydik. Yavaş Yavaş meyvelerini toplamaya başladık. Önceden televizyonlarda gördüğümüz bu etkinlikleri şu anda güzel ilçemiz Çayeli'nde yapmaya başladık. İnşallah bundan sonra gençler arasında bisiklet kültürü daha fazla yayılacak ve her şey daha iyi olacak. Türkiye Bisiklet Federasyonu'na müracaatlarımız var. 1. ve 2. Kriteriyum yarışlarımız yaptıktan sonra, 3. yarışımızı Uluslararası yapmayı düşünüyoruz. Çok talep var. İnşallah başaracağız. Sayıları az olsa da Azerbaycan ve Gürcistan dan katılım oldu, fakat bunu uluslararası yaptığımız zaman Avrupa Ülkeleri de dahil olmak üzere bir çok kulüp müracaat edecektir.'' Rize Valisi Erdoğan Bektaş ise yaptığı açıklamada, '' Bisikletçilerimiz emek verdiler, Çayeli'nde derneğimiz ve değerli başkanı var onlar katkı verdiler, Ankara'da destekçilerimiz var onlar katkı sağladılar ve güzel bir sonuç doğdu. Bölgemizin tanıtımına ve bölgemizde bisiklet kültürüne katkısı olacağını da düşünüyoruz.'' dedi.
Program dereceye giren sporcuların ödül töreni ile son buldu.
İlgili Foto Galeriler
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı