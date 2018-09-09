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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı - RİZE

2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı - RİZE

- Bisikletler ve tekerleklerin kontrol edilmesi - Yarışma öncesi sporcuların yarış ile ilgili bilgilendirilmesi - Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden yarışların başlaması - YArışın drone çekimleri - Yarışma bitiş çizgisini geçen bisikletlerden detaylar - Madalya töreninden detaylar - Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın sporculara madalya vermesi - Çayeli Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Kemal Arıcı'nın açıklamaRİZE - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı tamamlandı.

Yarış Dera Çekim Bisiklet Trol 

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