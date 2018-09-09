2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı - RİZE

- Bisikletler ve tekerleklerin kontrol edilmesi - Yarışma öncesi sporcuların yarış ile ilgili bilgilendirilmesi - Karadeniz Sahil Yolu Rize istikametinden yarışların başlaması - YArışın drone çekimleri - Yarışma bitiş çizgisini geçen bisikletlerden detaylar - Madalya töreninden detaylar - Rize Valisi Erdoğan Bektaş'ın sporculara madalya vermesi - Çayeli Bisiklet Kulübü Başkanı Mehmet Kemal Arıcı'nın açıklamaRİZE - Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Çayeli Kriteryum Yol Yarışı tamamlandı.