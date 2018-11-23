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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
1905 GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Görüntü Yarışması oylaması yapıldı

1905 GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Görüntü Yarışması oylaması yapıldı

GSYİAD yarışma oylamasından görüntüler

- İSTANBUL

Yarış İhlas Basın Mensupları 


- Geleneksel olarak düzenlenen 1905 GSYİAD Sarı Kırmızı Karele Fotoğraf ve Görüntü Yarışması’na katılan eserlerin oylaması yapıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen 15. GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf Yarışması’na katılan eserlerin oylaması yapıldı. Geçtiğimiz senelerden farklı olarak bu sene 60 saniye içinde yüreklere Galatasaray ile dokunabilen en iyi video görüntüleri de bu yarışmaya dahil oldu. Oylamaya 1905 GSYİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Hatipoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İhlas Haber Ajansı Spor Müdürü Mustafa Karagöl ve basın mensupları katıldı.
Oylamada 94 fotoğraf ve 9 görüntü yer alırken oylama işlemleri sonrasında kazananlar için hayırlı olması temennilerinde bulunuldu. GSYİAD Sarı Kırmızı Kareler Fotoğraf ve Görüntü Yarışması’nın kazananları önümüzdeki haftalarda belli olacak.
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