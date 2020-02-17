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17 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Dünya şampiyonluğu İzle

17 yaşındaki Milli tekvandocunun hedefi Dünya şampiyonluğu İzle

Tekvando antrenmanından detay

Altın Madalya İsveç Şampiyon Tekvando Irak 

-Milli takım sporcusu Eren Koç röportaj
-Antrenör Arif Budak röportaj
-Genel görüntü ve detay

- ERZURUM

- Erzurum’da 6 yaşında başladığı tekvandoda C Milli Takım sporcusu olan Muhammet Eren Koç (17), yeni hedefinin Dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Tekvando alanında birçok başarı elde eden 17 yaşındaki genç yetenek Muhammet Eren Koç, Erzurum İMKB İlköğretim Okulu’nda eğitim gördüğü sırada tekvando ile tanıştı. 10 yaşında başladığı tekvando sporunda Türk Milli Takım adına katıldığı 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona'da 51 Kg'da rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Koç, şimdiki amacının ise yaptığı spor dalında Dünya şampiyonu olmak istediğini ve bunu için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğini belirtti.
Kursa başladıktan sonra Türkiye şampiyonalarında da birçok başarı elde eden Koç yaptığı açıklamada: “Ortaokuldayken tekvando kursuna başladım. Antrenörümle beraber Türkiye şampiyonalarına katıldım ve güzel dereceler elde ettim. Milli takıma katıldıktan sonra en son 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona 51 kilogramda altın madalya kazandım. Hedefim Dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak” dedi.
Bu spora Eren başladığında ilk yaptığı aylarda başarılı bir sporcu olacağının farkına vardığını ifade eden Antrenör Arif Budak, “Eren’e bu sporu bırakmaması gerektiğini, başarılı olabileceğini söyledim. Bizi yanıltmadı, katıldığı Türkiye şampiyonalarında madalya aldı. Bu yıl düzenlenen 7. TURKISH OPEN Uluslararası Şampiyona, şampiyon oldu. Başkanlık Kupası turnuvasına katılmaya hak kazandı. Orada Avrupa Şampiyonasına katılması için kota almasını diliyoruz. Bu yıl hedefimiz Dünya şampiyonası” diye konuştu.
Milli Takım sporcusu Muhammet Eren Koç 18-22 Şubat 2020 tarihleri arasında İsveç’in Helsingborg şehrinde düzenlenecek Başkanlık Kupası turnuvasında 51 Kilogramda Milli Takımı temsil edecek ve Avrupa Şampiyonasına katılıp vize almak için mücadele edecek.
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