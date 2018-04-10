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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
15. Uluslararası Wilson Senior Açık Tenis Turnuvası - ANTALYA

15. Uluslararası Wilson Senior Açık Tenis Turnuvası - ANTALYA

- 15. Uluslararası Wilson Senior Açık Tenis Turnuvası - Müsabakalardan detaylar15. Uluslararası Wilson Senior Açık Tenis Turnuvası - Antalya 'da yapılan turnuvaya, 40 ülkeden 370 sporcu katılıyorANTALYA (AA) - Antalya 'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen 15. Uluslararası Wilson Senior Açık Tenis Turnuvası başladı.
Ali Bey Club Tenis kortlarında düzenlenen turnuvaya, 40 ülkeden 370 sporcu katılıyor.Türkiye'yi 15'i kadın 56 sporcunun temsil ettiği turnuvada, Türkiye Tenis Federasyonundan (TTF) Tufan Tercan yönetiminde 7 Türk hakem de görev yapıyor.Turnuva, 14 Nisan Cumartesi sona erecek.

Dera 

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