Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı - ŞANGHAY Video

15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı - ŞANGHAY Video

- Oriental Spor Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninden detay görüntüler - Sporculardan detay görüntüler - Wushu gösterilerinden detay görüntüler15. Dünya Wushu Şampiyonası - Çin'de düzenlenen organizasyon, açılış töreniyle başladı - Şampiyonada 85 ülkeden 575 sporcu mücadele edecekŞANGHAY (AA) - Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası, açılış töreniyle start aldı. Şangay 'daki Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, protokol konuşmalarıyla başladı.
Renkli kareografi eşliğinde wushu sporuna ilişkin çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, bayrak geçit töreniyle devam etti.Danslarla devam eden açılış kapsamında, çeşitli gösteriler sahnelendi.Wushunun tanıtımı için iplerle uçarak gösteri sunan sporcular, izleyicilerden büyük alkış aldı.85 ülkeden 575 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, yarın müsabakalarla devam edecek. - Türkiye'den 13 sporcu katılıyorTürkiye, 15. Dünya Wushu Şampiyonası'na 13 sporcuyla katılıyor.Milli sporcular Dursun Ali Çapoğlu, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz,Elif Akyüz, Ayşe Sude Akyüz, Mehmet Demirci, Sefer Budaklı, Nusret Kayhan Altınkaya, Yunus Emre Batan, Zeynel Aslan, Hayriye Türksoy, Zeynep Alipaşaoğlu ve Ece Çakır'ın mücadele edeceği şampiyona, 24 Ekim'de sona erecek.

Açılış Töreni Şampiyon 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Fransa'da Şampiyon SharapovaFransa'da Şampiyon Sharapova
Başkentte Gol Sesi ÇıkmadıBaşkentte Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Sivasspor Maçından KarelerGalatasaray - Sivasspor Maçından Kareler
Fransa Türkiye Maçından KarelerFransa Türkiye Maçından Kareler
Türk Taraftarlardan Asker SelamıTürk Taraftarlardan Asker Selamı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı