15. Dünya Wushu Şampiyonası, Çin'de başladı - ŞANGHAY Video
- Oriental Spor Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninden detay görüntüler - Sporculardan detay görüntüler - Wushu gösterilerinden detay görüntüler15. Dünya Wushu Şampiyonası - Çin'de düzenlenen organizasyon, açılış töreniyle başladı - Şampiyonada 85 ülkeden 575 sporcu mücadele edecekŞANGHAY (AA) - Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 15. Dünya Wushu Şampiyonası, açılış töreniyle start aldı. Şangay 'daki Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, protokol konuşmalarıyla başladı. Renkli kareografi eşliğinde wushu sporuna ilişkin çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlik, bayrak geçit töreniyle devam etti.Danslarla devam eden açılış kapsamında, çeşitli gösteriler sahnelendi.Wushunun tanıtımı için iplerle uçarak gösteri sunan sporcular, izleyicilerden büyük alkış aldı.85 ülkeden 575 sporcunun mücadele edeceği şampiyona, yarın müsabakalarla devam edecek. - Türkiye'den 13 sporcu katılıyorTürkiye, 15. Dünya Wushu Şampiyonası'na 13 sporcuyla katılıyor.Milli sporcular Dursun Ali Çapoğlu, Zeynep Makbule Akyüz, Necmettin Erbakan Akyüz,Elif Akyüz, Ayşe Sude Akyüz, Mehmet Demirci, Sefer Budaklı, Nusret Kayhan Altınkaya, Yunus Emre Batan, Zeynel Aslan, Hayriye Türksoy, Zeynep Alipaşaoğlu ve Ece Çakır'ın mücadele edeceği şampiyona, 24 Ekim'de sona erecek.
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