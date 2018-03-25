12. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu - MERSİN

- 12. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu - Sporcuların parkurda koşması - Sporcuların bitiş çizgisini geçmesi12. Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu - Organizasyonda erkeklerde Kenyalı Kipchumba, kadınlarda ise aynı ülkeden Kimeli birinci olduMERSİN (AA) - Bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu'nda erkeklerde Kenyalı Hillary Kipchumba, kadınlarda ise vatandaşı Daisy Jeptoo Kimeli birinciliği elde etti.Tarsus Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen yarı maratona 5 ülkeden 407 sporcu katıldı. İlçedeki Kültür Sanat Sokağı'ndan başlayan 21,1 kilometrelik yarışta, Kenyalı Hillary Kipchumba 1 saat 3 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinci olurken, Etiyopyalı Tilahun Abebaw Nigussie 1.04.04 ile ikinci, Kenyalı Wangechi Jameson Kabuku ise 1.04.21 ile üçüncü geldi.Kadınlarda ise Kenyalı Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 11 dakika 50 saniyelik derecesiyle birinciliği elde ederken, vatandaşı Cynthia Chepchirchir Kosgei 1.12.15 ile ikinci, Etiyopyalı Habela Genet Abdurkadir de 1.13.36 ile üçüncü sırada yarışı tamamladı.Organizasyon kapsamında düzenlenen 5 kilometrelik halk koşusuna çok sayıda vatandaş katıldı. "Dünya Tarsus Maratonu'nda Buluşuyor" temalı halk koşusuna katılan vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Halk koşusu etabını Adanalı sporcu Mesut Akpınar kazandı.Dereceye giren sporculara kupa ve madalya verilen yarı maratonda birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin, üçüncülere ise bin dolar ödül dağıtıldı.