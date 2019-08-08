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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na hazırlanıyor

12 Dev Adam, FIBA Dünya Kupası’na hazırlanıyor

Medya günü etkinliğinden görüntüler

Yıldızlı Basketbol Basın Mensupları 

-Oyunculardan görüntüler
-Toplu takım görüntüsü detay
-Antrenmandan görüntüler
-Genel detaylar

- - Milliler için medya günü düzenlendi İSTANBUL

- A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çin’de düzenlenecek FIBA Dünya Kupası hazırlıklarına Sinan Erdem Spor Salonu’nda yaptığı antrenmanla devam etti. Milliler, antrenman öncesinde medya günü etkinliğine katıldı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 31 Ağustos - 15 Eylül tarihleri arasında Çin'de düzenlenecek FIBA 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek. Milliler, E Grubu'da ABD, Çekya ve Japonya ile oynayacak. Turnuva öncesinde ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basınla bir araya geldi. Burada yapılan röportajların ardından basketbolcular ile teknik ekip, basın mensuplarına toplu halde görüntü ve fotoğraf verdi. Medya günü etkinliğinin ardından milliler, Dünya Kupası hazırlıklarına yaptığı çalışmalarla devam etti. Bir bölünü basına açık gerçekleşen antrenmanda oyuncular ısınma hareketleri yaptı.
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