11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - İSTANBUL
- 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'nden detaylar - Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic'in konuşması11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri - Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic:"(Transferlerle ilgili) Bizler ciddi insanlarız ve çalıştığımız organizasyon da ciddi bir organizasyon. Dolayısıyla biz takımımız için en iyi olanı neyse onu yapma konusunda kararlar almaya ve çalışmaya devam edeceğiz"İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri'ne katıldı. Tecrübeli başantrenör, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) iş birliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen seminerde yaklaşık 3 saat boyunca katılımcılara bilgi verdi.Kendisini organizasyona davet eden TÜBAD'a teşekkür eden Sırp teknik adam, seminere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, basketbola dair her şeyi aşkla yaptığını söyledi.
Seminerin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Obradovic, yeni sezon planlamaları hakkında şunları anlattı:"Bu aslında her sezon olduğu gibi tipik bir sezon öncesi dönem. Transfer dedikodularının geçtiği bir dönem. Çok fazla dedikodu var ve bu gün geçtikçe artacak. Bizler ciddi insanlarız ve çalıştığımız organizasyon da ciddi bir organizasyon. Dolayısıyla biz takımımız için en iyi olanı neyse onu yapma konusunda kararlar almaya ve çalışmaya devam edeceğiz."Obradovic, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım ile seçimden sonra konuşup konuşmadığı sorusuna ise, "Bunu daha önce de tekrar ettim ama burada bir daha söylemek istiyorum. Kendisine kazandığımız bütün başarılardaki emeğinden dolayı çok teşekkür ettim. Yine bu vasıtayla bütün takıma ve özellikle bana verdiği destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum." cevabını verdi.Programın ardından TBF Genel Sekreteri Serbülent Şengün ve TÜBAD Başkanı Aydın Örs, Zeljko Obradovic'e plaket takdim etti.Obradovic'e teşekkür ederek sözlerine başlayan Aydın Örs ise şunları kaydetti:"Obradovic'in TÜBAD'a seminer sözü vardı. Kendisi çok yorucu ve uzun bir sezon geçirdi. Tatile çıkmasına rağmen bu seminer için tatilini yarıda kesti ve buraya geldi. Bu, bunca başarısına rağmen ne kadar mütevazı, centilmen ve sözünde duran bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Kendisine, rol model olduğu için ayrıca teşekkür ediyorum."Üç gündür süren 11. Uluslararası Basketbol Antrenör Semineri bu akşam sona erecek.