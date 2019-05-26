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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
1024 Kilometrelik umut yolculuğu Haberi

1024 Kilometrelik umut yolculuğu Haberi

Tribün lideri selim kurtulan röportaj

İhlas Umut Yolculuğu Allah Şili Irak 

-Taraftar röp
-Taraftar beste söyleme, taraftarın otobüslere binmesi, araçların taraftara destek vermesi

( BURSA )- Bursasporlu bin kişilik taraftar grubu takımını son maçında yalnız bırakmadı BURSA

- Bursaspor Spor Toto Süper Lig’deki en önemli maçına yarın Malatya deplasmanına çıkacak. Bursasporlu yaklaşık bin kişilik taraftar grubu ise Bin 24 kilometrelik uzaklıktaki kader maçına takımını yalnız bırakmamak için otobüslerle yola çıktı. Spor Toto Süper Lig’in 34’ncü haftasında Yeni Malatyaspor deplasmanında kader maçına çıkacak olan Bursaspor’u son maçında yalnız bırakmamak için yaklaşık bin kişilik taraftar grubu otobüslerle, Bin 24 kilometrelik yolculuklarına başladı.
Yolculuk öncesi İhlas Haber Ajansı mikrofonlarına konuşan tribün lideri Selim Kurtulan, ‘’ Bugün buradan 13 otobüs kalkıyoruz. Sağ olsun bazı taraftarlarımız kendi araçlarıyla, bazıları da uçakla Malatya’ya doğru yola çıktı. Biz bugüne kadar tüm deplasmanlara en az bin kişi gittik. Bu maça aynı şekilde bin kişi gidiyoruz. İnşallah 3 puan alırız. Ankaragücü’de bir puan alır inşallah ligde kalırız. Biz bunları hak etmiyoruz. Bu taraftar böyle şeyleri gerçekten hak etmiyor. Ama üzücüdür ki bu duruma geldik. İnşallah ligde kalırız. İnşallah yarınki son maçımızda da galip geliriz. Ligde kalırız’’ diye konuştu.
Toplanan yaklaşık bin kişilik taraftar grubu otobüslere binerken besteler söyledi, yoldan geçen araçlarındaki vatandaşlar ise kornolarla destek verdi.
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