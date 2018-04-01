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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
10. Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı - MUĞLA

10. Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı - MUĞLA

- Marmaris Körfezi'nde yelken yarışlarından detaylar - MIYC Başkanı İhsan Kalaycı ile röportaj10. Campus Cup yelkenli yarışları tamamlandı - Yarışlarda, 26 üniversiteden 450 yelkenci mücadele ettiMUĞLA (AA) - Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve iki gün süren 10. Campus Cup yelkenli yarışları sonuçlandı.Marmaris Körfezi'nde yapılan ve sadece üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışlarda, 26 üniversiteden 38 takımda 450 yelkenci mücadele etti.Campus Cup yarışlarına Başkent, Bahçeşehir, Beykent, Bilgi, Boğaziçi, Doğuş, Dokuz Eylül, Ege, Hacettepe, İstanbul, İstanbul Teknik, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Kadir Has, Kocaeli, Koç, MEF, Muğla Sıtkı Koçman, Nişantaşı, ODTÜ, Piri Reis, Sabancı, Süleyman Demirel, Türk Hava Kurumu, Yaşar, Yeditepe ve Yıldız Teknik üniversiteleri katıldı.
MIYC Başkanı İhsan Kalaycı, yaptığı açıklamada, çok güzel havada her yelkencinin yarışmak istediği rüzgarda yarışların tamamlandığını söyledi.

Bu yıl Campus Cup’ın 10’uncusunu düzenlediklerine dikkati çeken Kalaycı, "Gençlerimiz için çok keyifli yarışlar oldu. Gençlerimize faydalı olmak bizleri de gelecek yıllara daha iyi hazırlanmamız için motive ediyor. Geçmiş yıllara oranla katılım bu yıl en üst sevide gerçekleşti. Marmaris’in güzel havası ve doğasında 26 üniversitemiz 38 takımda 450 yelkenci sporcumuzun mücadelesine tanıklık ettik." diye konuştu.

Gard Yarış Öğrenciler 

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