1. Turgutlu Yağlı Pehlivan Güreşleri - MANİSA

- 1. Turgutlu Yağlı Pehlivan Güreşleri - Güreşlerden görüntüler1. Turgutlu Yağlı Pehlivan Güreşleri - Organizasyonda başpehlivanlığı Orhan Okulu kazandıMANİSA (AA) - Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanı Orhan Okulu oldu.Turgutlu Belediyesi Irlamaz Tesisleri'nde düzenlenen ve yaklaşık 300 güreşçinin mücadele ettiği organizasyona vatandaşlar ilgi gösterdi.Final maçında Mehmet Yıldıray Akın'ı yenen Orhan Okulu başpehlivanlık unvanını kazandı.Güreşler sonunda dereceye giren sporculara madalya ve hediye takdim edildi.Organizasyonu Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer ile ilgililer takip etti.
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