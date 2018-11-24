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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Zolan'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler - DENİZLİ

Zolan'ın yeniden aday gösterilmesine tepkiler - DENİZLİ

- Denizli 'de Zolan'ın yeniden aday gösterilmesi sevinçle karşılandı - Denizli Büyükşehir Belediyesinden detay - Denizli 'nin simgesi cam horoz heykelinden detay - Vatandaşla röportajZolan'ın yeniden aday gösterilmesine tepkilerDENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın, 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde yeniden AK Parti'nin adayı ilan edilmesi sonrası AK Parti Denizli İl Başkanlığı'nda toplanan partililer sevinç gösterisinde bulundu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmayı canlı yayından takip eden partililer, mevcut başkan Zolan'ın yeniden aday gösterildiğinin açıklanması sonrası tezahüratlarda bulundu.AK Parti Denizli İl Başkan Yardımcısı Cevdet Çiftçi, yaptığı konuşmada, 31 Mart 2019'da bir kez daha milletin takdir ve yetkisini alacaklarını belirterek, " Denizli 'miz AK Parti’nin ehliyetli büyükşehir adayımız Osman Zolan'ın ellerinde büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir." dedi.
Adayların açıklanmasını izleyen vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, Zolan'ın hizmetleri ve yatırımlarının ortada olduğunu, vatandaşlarımızın büyük bölümünün kendisinden memnun olduğunu söyledi.

Ümmühan Saylan ise, "Osman başkanımızdan çok memnunuz. Tekrar onun aday olmasından dolayı gururluyuz. Yaptığı hizmetler zaten belli. Onunla beraber Denizli 'ye bir kan geldi." ifadelerini kullandı.

Canlı Yayın Tezahür Gesi Tezahürat 

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