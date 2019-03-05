Zeytindalı Sınır Kapısı haftaya açılacak Haberi

-Bakan Ruhsar Pekcan'ın gelişi

-Bakan Pekcan'ın konuşması

-Vatandaşlardan detay

-ARŞİV

-Kumlu tabelası

-Bölge yakınındaki Kelli Köyü tabelası

-Şarkhamamı tabelası

-Sınır kapısı açılacak bölge

-Sınıra çekilen duvar detay



( HATAY )- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cilvegözü'nün ardından Hatay'a açılan ikinci kapı olacak Zeytindalı Sınır Kapısının önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi HATAY



- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zeytindalı Sınır Kapısı'nın önümüzdeki hafta faaliyete gireceğini söyledi.



Bakan Pekcan, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Bakan Pekcan, yetkililerden bilgi aldıktan sonra Reyhanlı Cumhur İttifakı Seçim Bürosunu ziyaret etti. Bakan Pekcan burada yaptığı konuşmada, Cilvegözü'nün ardından Hatay'a açılan ikinci kapı olacak olan Kumlu ilçesine inşa edilen Zeytindalı Sınır Kapısında çalışmaların tamamlandığını önümüzdeki hafta faaliyete başlayacağını söyledi.



Kalkınmış, itibarlı ve istikrarlı bir ülke için 82 milyon elele verip gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Bakan Pekcan, "İşçimiz, köylümüz, sanayicimiz, esnafımız, öğrencimiz, tek amacımız var ülkemizi daha üst seviyesindeki ülkelere yükseltmek. Dünya teknoloji değişiminden geçerken biz belediyelerimizle el ele verip bu hizmet yarışını sürdüreceğiz" dedi.

(ADM

