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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Zelenskiy: 'Ukrayna, Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak' - ANKARA

Zelenskiy: 'Ukrayna, Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak' - ANKARA

Zelenskiy: "Ukrayna, Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak" - ANKARA - Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ankara 'daki yeni genel merkez binasının açılışı - Katılımcılardan detaylar - Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması"Ukrayna, Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak" - Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy: - "Ben size söz veriyorum ki Ukrayna kendi vatanını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak" - "Kırım'ın Ukrayna'ya geri döneceğine inanıyorum"ANKARA (AA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın baskısından dolayı vatanlarından göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının sorunlarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Ben size söz veriyorum ki Ukrayna kendi vatanını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak." dedi.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin Ankara 'daki yeni genel merkez binasının açılış törenine katıldı.
Açılışa Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, eski MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in yanı sıra çok sayıda konuk katıldı.
Zelenskiy, burada yaptığı konuşmada, Ukraynalılar ve Kırım Tatarlarının bir araya gelmesinin çok sembolik olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşmede Kırım Tatarlarının durumunu ve Rusya’nın Ukraynalılar ve Tatarlara yönelik baskılarını aktaracağını belirten Zelenskiy, Kırım Tatarlarının hayatlarında ciddi felaket ve trajediler yaşadığını vurgulayarak, "Bir halkın yaşamış olduğu bütün acıların bitmesi gerekirken, 2014 yılında bu felaket yine döndü." ifadelerini kullandı. - "Birçok Kırım Tatarı kendi evini terk etmek zorunda kaldı"Zelenskiy, Rusya’nın, Kırım Tatar halkına 21. yüzyılda yine acı verdiğini vurgulayarak, "Rusya bu ıstırap esnasında tüm küçümseyici yollara başvuruyor. Birçok Kırım Tatarı kendi evini terk etmek zorunda kaldı. Kalanlar ise tutuklanmalara, aramalara ve sürekli devam eden baskılara maruz kalıyor." dedi.
Rusya’nın Kırım Tatarlarının hatıralarını görmezden geldiğini anlatan Zelenskiy, "Medyada sadece Tatar kelimesini kullanarak sizin kimliğinizi küçümsüyorlar." diye konuştu.
Zelenskiy, Rus baskısından dolayı göç etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarının sorunlarını yakından takip ettiklerine değinerek, "Ben size söz veriyorum ki Ukrayna kendi vatanını terk etmek zorunda kalan Kırım Tatarlarını kendi sorunlarıyla baş başa bırakmayacak." değerlendirmesini yaptı."Kırım’ın Ukrayna’ya geri döneceğine inanıyorum." diyen Zelenskiy, o gün geldiğinde ayrılmak zorunda kalanların vatanlarına dönebileceğini kaydetti.
Zelenskiy, konuşmasının sonunda, “Yaşasın Kırım” ifadelerini kullanarak, Ukrayna'yı, kendi vatandaşlarının dönmek isteyeceği bir ülke haline getirmek istediklerini bildirdi.

Lens Açılış Töreni Bild Felaket Irak 

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