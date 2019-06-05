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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yusufeli’nde yenilenen seçimi kazanan Eyüp Aytekin mazbatasını aldı

Yusufeli’nde yenilenen seçimi kazanan Eyüp Aytekin mazbatasını aldı

Mazbata töreninden görüntü

Belediye Başkanı Belediye Başkanlığı 

-Eyüp Aytekin'in açıklamaları
-Detaylar

( ARTVİN ) ARTVİN

- Yüksek Seçim Kurulunun (YKS) kararıyla belediye başkanlığı seçiminin yenilendiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde seçimi kazanan Cumhur İttifakı adayı AK Partil’i Eyüp Aytekin mazbatasını aldı. Artvin’in Yusufeli ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde CHP’nin itirazı üzerine 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle YSK, belediye başkanlığı seçimini iptal ederek yenileme kararı vermişti. 31 Mart'taki belediye başkanlığı seçiminin yeniden yapılmasına karar verilen 1 belde ve 3 ilçeden biri olan Artvin’in Yusufeli ilçesinde belediye başkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı AK Partili Eyüp Aytekin düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Mazbata töreninin ardından açıklamalarda bulunan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Bugün itibariyle mazbatamızı almış bulunuyoruz. 31 Mart’ta biz seçimi kazanan taraftık ama Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazlar kısıtlı seçmenler gibi bir takım sebeplerden dolayı seçimimiz iptal edilmiş, 2 Haziran’da tekrar seçime gitmiştik. Yapılan seçimde milletimizin teveccühüyle rakip parti Cumhuriyet Halk Partisi’ne yüzde 8’lik gibi bir oy farkıyla seçimi kazanan taraf olduk” ifadelerini kullandı.
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