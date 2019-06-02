Yusufeli’nde oy kullanma işlemi başladı İzle

-Oy kullanma işlemi

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( ARTVİN ) ARTVİN



- Yüksek Seçim Kurulu (YKS) kararıyla iptal edilerek yenilenen, Artvin Yusufeli ilçesinde oy kullanma işlemi saat 08.00 itibariyle başladı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinde 31 Mart Pazar günü yapılan, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, 2 kısıtlı seçmenin oy kullandığı ve 2 zarfın usulüne uygun imha edilmediği gerekçesiyle YSK, Belediye Başkanlığı seçimini iptal ederek yenileme kararı vermişti. İlçede, saat 08.00 itibariyle oy kullanma işlemi başladı.

İlk saatlerde olmasına rağmen sandık başına gidenlerin sayısı oldukça fazlaydı. 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanı seçmek için 5 bin 2019 seçmen 20 sandıkta oy kullanacak.

