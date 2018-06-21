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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yurt dışı oyları ATO’da muhafaza altına alındı

Yurt dışı oyları ATO’da muhafaza altına alındı

Oyların getirilmesi

Misyon Özel Güvenlik Yurt Dışı Gesi Ulalar 

-Pusulaların muhafaza altına alınması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışında 60 ülkedeki seçmenlerin kullandığı oylar, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium’da muhafaza altına alındı. Yurt dışında kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran Perşembe günü başlayan oy verme işlemi, 19 Haziran itibariyle sona erdi. Toplamda 60 ülkede kurulan 123 temsilcilikte oy kullanıldı. Seçmenlerin 1 milyon 357 bin 676'si dış temsilciliklerde oy verirken, 128 bin 732 Türk vatandaşı da gümrük kapılarında oy kullandı. Esenboğa Havalimanı’na getirilen oy pusulaları, ATO Congresium’da kapısında asma kilitlerin bulunduğu özel güvenlikli salona alındı. Sandık saklama komisyonu üyeleri ve parti temsilcilerinin gözetiminde saklanan oylar, ilk olarak İstanbul'daki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına, ardından da ATO Congresium'a getirilerek muhafaza altına alındı.
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