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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yüksek Hızlı Tren kazası - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - ANKARA

Yüksek Hızlı Tren kazası - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz - ANKARA

- Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren kazası - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un konuşması - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Tüm yönleriyle ancak soruşturma sonucunda bazı şeyleri bizde net bir şekilde öğrenmiş olacağız"ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Ankara 'daki Yüksek Hızlı Tren (YHT) kazasına ilişkin, "Tüm yönleriyle soruşturma sonucunda net bir şekilde öğrenmiş olacağız." dedi.
Yavuz, Ankara 'da YHT ile yol kontrolü yapan kılavuz treninin çarpıştığı kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diledi.Bu tür kazaların bir daha olmaması temennisinde bulunan Yavuz, "İnanıyorum ki soruşturma devam edecek bunun sebepleri de ortaya çıkacak ama canlar geri gelmeyecek. O açıdan sonraki sürece dair daha temkinli daha dikkatli ve bundan ders çıkartan bir şekilde gereken çalışmaların yapılması gerekiyor. Tabii tüm yönleriyle ancak soruşturma sonucunda bazı şeyleri bizde net bir şekilde öğrenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Başsağlığı Trol 

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