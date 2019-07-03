YTB Başkanı Eren: ''Türkiye'nin gönüllü elçileri olma görevini ülkelerinizde devam ettireceksiniz'' - ANKARA
- 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi - Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara ’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet Töreni’ne katıldı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren mezuniyet töreninde açılış konuşması yaptı.
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