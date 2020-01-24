YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti Haberi

-Çay içişi

-Gazetecilerle sohbet



( ANKARA ) - YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti ANKARA



- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven görevini devredeceği son günde basın mensuplarının elinden çay içti.YSK Başkanı Sadi Güven dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Geçen haftadan bu yana Yargıtay ve Danıştay da üçer üye belirlemek için seçim yarışına girdi. Yargıtay'dan Ahmet Yener, Mahmut Akgün ve Orhan Usta seçildi. Danıştay'dan ise Ali Ülker, Battal Öğüt ve Ekrem Özbek seçildi. Yüksek Seçim Kurulu toplantı salonunda yeni üyeler ile beraber 11 üye bir araya gelinecek ve sandık kurulacak kapalı zarf usulü oylama yapılacak. 6 ve üzeri oyalama oy alan üye YSK Başkanı seçilecek seçimin ardından devir teslim töreni ile Sadi Güven yeni başkana görevi devredecek. Seçim öncesi binaya gelerek basın mensuplarıyla da vedalaşan Güven, gazetecilerin elinden de son çayını içti. Güven ile gazeteciler arasında sıcak görüntüler ortaya çıktı. Güven en son gazetecilerle birlikte öz çekim yaptı.



loading...