Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti Haberi

YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti Haberi

Sadi Güven YSK'ye gelişi

Görev Süresi Seçimin Ardından Seçim Yarışı Basın Mensupları Devir Teslim 

-Çay içişi
-Gazetecilerle sohbet

( ANKARA ) - YSK Başkanı Sadi Güven basın mensuplarıyla son çayını içti ANKARA

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven görevini devredeceği son günde basın mensuplarının elinden çay içti.YSK Başkanı Sadi Güven dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Geçen haftadan bu yana Yargıtay ve Danıştay da üçer üye belirlemek için seçim yarışına girdi. Yargıtay'dan Ahmet Yener, Mahmut Akgün ve Orhan Usta seçildi. Danıştay'dan ise Ali Ülker, Battal Öğüt ve Ekrem Özbek seçildi. Yüksek Seçim Kurulu toplantı salonunda yeni üyeler ile beraber 11 üye bir araya gelinecek ve sandık kurulacak kapalı zarf usulü oylama yapılacak. 6 ve üzeri oyalama oy alan üye YSK Başkanı seçilecek seçimin ardından devir teslim töreni ile Sadi Güven yeni başkana görevi devredecek. Seçim öncesi binaya gelerek basın mensuplarıyla da vedalaşan Güven, gazetecilerin elinden de son çayını içti. Güven ile gazeteciler arasında sıcak görüntüler ortaya çıktı. Güven en son gazetecilerle birlikte öz çekim yaptı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Cumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında KonuştuCumhurbaşkanı Ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Partisinin Grup Toplantısında Konuştu
Hastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk GörüntüsüHastalıktan Sonra Devlet Bahçelinin İlk Görüntüsü
Meclis Açılışından KarelerMeclis Açılışından Kareler
Birleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi TrafiğiBirleşmiş Milletler Toplantısında Yoğun Diplomasi Trafiği
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı