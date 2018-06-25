YSK Başkanı Güven: 'Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır' - ANKARA
YSK Başkanı Güven: "Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır" - ANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarıYSK Başkanı Güven: "Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 10'luk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler AK Parti, CHP, HDP, İYİ Parti, MHP ve Saadet Partisi olarak belirlendi."YSK Başkanı Güven: "Sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır."