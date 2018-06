YSK Başkanı Güven: “Recep Tayyip Erdoğan’ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır” İzle

- Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, “Sonuçların yaklaşık 97.7’si an itibariyle alınmıştır. Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Bu sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır” dedi.

YSK Başkanı Güven, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde sayım işlemlerinin büyük oranda tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu. Resmi olmayan sonuçları açıklayan Güven, “24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonuçlanmıştır. Bu seçimde seçmen sayısı 56 milyon 322 bin 632, sandık kurulu sayısı 180 bin 65, cezaevi sandık sayısı 493, seçmen sayısı 84 bin 924, gümrük sandık sayısı 81, yurt dışı seçmen sayısı 3 milyon 47 bin 323, temsilcilik oy kullanma 1 milyon 357 in 656, gümrük oy kullanma 167 bin 990, yurt dışında toplam oy kullanma bir milyon 525 bin 666 yüzde 50.11 olarak belirlenmiştir. Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı seçmenlerimizin kullandığı oylar, daha önce getirilerek güvenli bir şekilde saklanmış ve bugün yurt içi seçmenlerimizin kullandığı oylarla birlikte büyük oranda sayılmıştır” ifadelerini kullandı. Sisteme girilen sonuçların, resim formatlı sayım döküm cetvellerinin ve sandık sonuç tutanaklarının Yüksek Seçim Kurulu’na geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldığını aktaran Güven, “Sandık sonuçlarının ilanıyla birlikte 2014 yılından bugüne kadar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın incelemesine sunulmaktadır” açıklamasında bulundu. “Recep Tayyip Erdoğan’ın geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır” Güven, sonuçların yaklaşık 97.7’si an itibariyle alındığını vurgulayarak, “Henüz sisteme girmeyen oy sayıları neticeyi etkilememektedir. Bu sonuçlara göre, Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 6271 sayılı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Kanunu’nun 4. Maddesi gereğince geçerli oyların salt çoğunluğunu aldığı anlaşılmaktadır. Bununla birlikte kurulumuza intikal eden kesin olmayan sonuçlara göre yüzde onluk barajı geçen ve geçmiş sayılan partiler Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Patisi, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak belirlenmiştir” dedi.

Konuşmasını tamamladıktan sonra bir düzeltme yapmak için yeniden kürsüye gelen Güven, TBMM’ye giren siyasi partilere Saadet Partisi’ni de ekledi.