YSK Başkanı Güven, kesin seçim sonuçlarını açıkladı - ANKARA
- YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamalarıANKARA - YSK Başkanı Sadi Güven, kesin seçim sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Güven, seçimin sonuçlandığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 milyon 330 bin 823 oy (yüzde 52,59) aldığını bildirdi. YSK Başkanı Güven, milletvekili seçimi kesin sonuçları ile Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğine ilişkin mazbatanın, bugün saat 18.30'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a takdim edileceğini bildirdi.YSK Başkanı Güven, kesin seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı seçiminde adaylardan İnce'nin yüzde 30,64, Akşener'in yüzde 7,29, Demirtaş'ın yüzde 8,40, Karamollaoğlu'nun yüzde 0,89, Perinçek'in yüzde 0,20 oy aldığını bildirdi.