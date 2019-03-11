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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım: 'Ulaşımda metronun payı yüzde 18'den 48'e çıkacak' - İSTANBUL Haberi

Yıldırım: 'Ulaşımda metronun payı yüzde 18'den 48'e çıkacak' - İSTANBUL Haberi

Yıldırım: "Ulaşımda metronun payı yüzde 18'den 48'e çıkacak" - İSTANBUL - Bağcılar'da kanaat önderleriyle düzenlenen program - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.

Tron Kanaat Önderleri Naat 

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