Yıldırım: 'Ulaşımda metronun payı yüzde 18'den 48'e çıkacak' - İSTANBUL Haberi
Yıldırım: "Ulaşımda metronun payı yüzde 18'den 48'e çıkacak" - İSTANBUL - Bağcılar'da kanaat önderleriyle düzenlenen program - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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