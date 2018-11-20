Yıldırım: 'Türk dili konuşan ülkelerin hükumetleri arasında ilişkiler yıldan yıla gelişiyor' - İZMİR Haberi
Yıldırım: "Türk dili konuşan ülkelerin hükumetleri arasında ilişkiler yıldan yıla gelişiyor" - İZMİR - Toplantı salonundan görüntü - Katılımcılardan detay - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar başlıklı konferansta konuştu. (1)