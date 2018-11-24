Yıldırım: 'Sevgiyle, dayanışma içinde, gönül birliğiyle evlatlarımızı istikbale hazırlayacağız' - TBMM Haberi
Yıldırım: "Sevgiyle, dayanışma içinde, gönül birliğiyle evlatlarımızı istikbale hazırlayacağız" - TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a hediye takdimi - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a hediye vermesi TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti. - 5 -