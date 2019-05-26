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26 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Yıldırım: 'Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır' - İSTANBUL Haberi

Yıldırım: 'Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır' - İSTANBUL Haberi

Yıldırım: "Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır" - İSTANBUL - Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin iftarı - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın salona gelişi - Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı.
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