Yıldırım: 'Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır' - İSTANBUL
Yıldırım: "Seçim sandıkta verilen oylarla değil, sandıkta sayılan oylarla kazanılır" - İSTANBUL - Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin iftarı - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın salona gelişi - Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı. (1)
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