Yıldırım: 'Oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz' - İSTANBUL
Yıldırım: "Oyunuza sahip çıkamadığımız için sizden özür diliyoruz" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması - Salondaki iftara katılanlardan görüntülerİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programında konuştu. (2)
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