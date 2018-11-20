Yıldırım: 'Ortak ideal ve şuura sahip milletlerimizi en yüksek standartlara eriştirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır' - İZMİR Haberi
Yıldırım: "Ortak ideal ve şuura sahip milletlerimizi en yüksek standartlara eriştirmek öncelikli hedefimiz olmalıdır" - İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar başlıklı konferansta konuştu.