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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Yıldırım: 'Öğretmen milletimizin her ferdinde emeği olan, hakkı olan çok değerli insandır' - TBMM Haberi

Yıldırım: 'Öğretmen milletimizin her ferdinde emeği olan, hakkı olan çok değerli insandır' - TBMM Haberi

Yıldırım: "Öğretmen milletimizin her ferdinde emeği olan, hakkı olan çok değerli insandır" - TBMM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul - Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın salona gelmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.

Öğretmenler Öğretmen 

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