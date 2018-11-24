Yıldırım: 'Öğretmen milletimizin her ferdinde emeği olan, hakkı olan çok değerli insandır' - TBMM Haberi
Yıldırım: "Öğretmen milletimizin her ferdinde emeği olan, hakkı olan çok değerli insandır" - TBMM - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul - Programın yapıldığı salondan ve katılımcılardan detay görüntüler - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın salona gelmesi - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve beraberindeki 81 ilden gelen öğretmenleri kabul etti.