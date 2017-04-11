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11 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Yıldırım: Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyor

Yıldırım: Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım İzmir Gaziemir'de halka hitap etti.

Başbakan Pensilvanya Binali Yıldırım 


Yıldırım ' 'Bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, gazilerimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? Eğer darbe değil diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun ' dedi.
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