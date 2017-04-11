Yıldırım: Kılıçdaroğlu Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyor



Yıldırım ' 'Bu bir tiyatro, 15 Temmuz kontrollü darbe'. Sayın Kılıçdaroğlu şehidimizin ruhunu incittiğinin farkında mısın, gazilerimizi üzdüğünün farkında mısın kardeşim? Eğer darbe değil diyorsan o zaman Pensilvanya'nın ağzıyla konuşuyorsun ' dedi.

