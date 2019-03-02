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02 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yıldırım, Kavakpınar Cemevi'nin açılış törenine katıldı (1) - İSTANBUL

Yıldırım, Kavakpınar Cemevi'nin açılış törenine katıldı (1) - İSTANBUL

- Kavakpınar Cemevi açılış töreni - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım - Cemevi dışından görüntüler - Davetlilerden detaylar - Binali Yıldırım'ın salona gelişi - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Kavakpınar Cemevi açılış törenine katıldı.

Açılış Töreni 

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