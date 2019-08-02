Yıldırım: '(İstanbul-İzmir otoyolu) Yıllık 4.5 milyar lira zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak' - ERZİNCAN Haberi
Yıldırım: "(İstanbul - İzmir otoyolu) Yıllık 4.5 milyar lira zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacak" - ERZİNCAN - Binali Yıldırım'ın havalimanında karşılanması - Camiden çıkışı vatandaşlarla sohbeti - Erzincan Valiliği ziyareti ve açıklamaERZİNCAN (AA) - Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan 'a gelen TBMM eski Başkanı AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İstanbul - İzmir otoyolu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yıllık zaman ve yakıt tasarrufu 4.5 milyar lira olan bir projeden bahsediyoruz." dedi.
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