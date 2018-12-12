Yıldırım: 'İnsanlık günümüzde de savaşmaya, birbirlerinin haklarını ihlal etmeye devam etmektedir' - TBMM
Yıldırım: "İnsanlık günümüzde de savaşmaya, birbirlerinin haklarını ihlal etmeye devam etmektedir" - TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması TBMM - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yılında "Mülteciler, Göçmenler ve Uyum Politikaları - Fırsatlar, Zorluklar, Çözümler" konulu sempozyumda konuşma yaptı. - 1 -