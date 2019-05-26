Yıldırım: 'İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır' - İSTANBUL Haberi
Yıldırım: "İki bayram arasında bir bayram daha var o da 23 Haziran İstanbul Bayramı'dır" - İSTANBUL - Binali Yıldırım'ın konuşması - Yıldırım'a hediye takdimiİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı. (4)
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