Yıldırım: 'İhracatımızın neredeyse yarısı İstanbul'dan yapılıyor' - İSTANBUL
Yıldırım: "İhracatımızın neredeyse yarısı İstanbul 'dan yapılıyor" - İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın kürsüye çıkması - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması - Salondaki davetlilerden görüntülerİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen İstanbul Esnaf ve Sanatkarları İftar Programında konuştu. (1)
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