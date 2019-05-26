Yıldırım: 'Hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım' - İSTANBUL Haberi
Yıldırım: "Hiçbir zaman mikro milliyetçilik yapmadım" - İSTANBUL - Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin iftarı - Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftarına katıldı. (3)
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