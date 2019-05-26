Yıldırım: 'CHP'ye, gelin oyları yeniden sayalım dedik şiddetle karşı çıktılar' - İSTANBUL
Yıldırım: "CHP'ye, gelin oyları yeniden sayalım dedik şiddetle karşı çıktılar" - İSTANBUL - Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği'nin iftarı - Binali Yıldırım'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Erzincanlı Sanayici ve İşadamları Derneği tarafından düzenlenen iftara katıldı. (2)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım