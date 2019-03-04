Yıldırım: 'Büyükçekmece'yi gönül belediyeciliği ile tanıştıracağız' - İSTANBUL İzle
Yıldırım: "Büyükçekmece'yi gönül belediyeciliği ile tanıştıracağız" - İSTANBUL - İstanbul Büyükçekmece’de düzenlenen program - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın açıklamaları İSTANBUL - AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, İstanbul Büyükçekmece’de halka hitap etti.
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