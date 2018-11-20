Yıldırım: 'Bugün ve yarın yapacağımız etkinliklerle beraber TÜRKPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçmiş olacak' - İZMİR
Yıldırım: "Bugün ve yarın yapacağımız etkinliklerle beraber TÜRKPA dönem başkanlığı Türkiye’ye geçmiş olacak" - İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşması - Macaristan’ın Meclis Başkanı Laszlo Köver'in konuşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar başlıklı konferansta konuştu.