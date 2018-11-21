Yıldırım: ”Bizler Türk dünyası olarak aynı tastan su içmiş, bir ekmeği bölüşüp yemiş ecdadın torunlarıyız” - İZMİR İzle
- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu - TBMM Başkanı BinaliYıldırım'ın konuşması - Yıldırım: - ”Bizler Türk dünyası olarak aynı tastan su içmiş, bir ekmeği bölüşüp yemiş ecdadın torunlarıyız”İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TBMM tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı / Host Photographer" olarak yer aldığı Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 8. Genel Kurulu'nda konuştu.