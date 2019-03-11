Yıldırım: 'Bağcılar'da iki gençlik merkezi açacağız' - İSTANBUL Haberi
Yıldırım: "Bağcılar'da iki gençlik merkezi açacağız" - İSTANBUL - Bağcılar'da kanaat önderleriyle düzenlenen program - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bağcılar'da kanaat önderleriyle bir araya geldiği programda konuştu.
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