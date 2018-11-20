Yıldırım: 'Amacımız ve beklentimiz Güney Kıbrıs-Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır'- İZMİR Haberi
Yıldırım: "Amacımız ve beklentimiz Güney Kıbrıs - Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır" - İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın konuşmasıİZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, TÜRKPA 8. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen TÜRKPA’nın İlk On Yılı Ve Parlamentolar Arası İşbirliğinin Geleceği: İşbirliğine Yeni Yaklaşımlar başlıklı konferansta konuştu. TBMM Başkanı Binali Yıldırım: "35 yıl önce bağımsızlığını ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, o günden bugüne kadar adada halkının refahı ve mutluluğu için büyük bir mücadele içerisinde, her türlü kısıtlamalara ve haksızlıklara rağmen var olma mücadelesini sürdürüyor. Bizim amacımız ve beklentimiz Birleşmiş Milletler kararları doğrultusunda adanın adil bir yönetişim şekliyle Güney Kıbrıs - Kuzey Kıbrıs arasında müşterek bir çözümün bulunmasıdır. Bu konuda başından beri Türkiye, gerek Birleşmiş Milletler gerek Avrupa Birliği çabalarına hep olumlu katkı sağlamış, bundan sonra da bu katkıyı sağlamaya devam edecektir."