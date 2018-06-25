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25 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi - ANKARA

Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi - ANKARA

- AK Parti Genel Merkezi - Kutlamalardan detaylar - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım'ın gelişiANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre birinci çıkmasının ardından vatandaşlar, AK Parti Genel Merkezi önünde toplandı. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi.Yıldırım, AK Parti önünde toplanan vatandaşlara hitap edecek - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezinde toplanan vatandaşlara hitap edecekANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde bir konuşma yaparak, parti önünde vatandaşlara seslenecek.Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin sonuçları Başbakanlık Resmi Konutu'nda takip etti.Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti'nin, seçimlerin resmi olmayan sonuçlara göre, birinci çıkmasının ardından parti otobüsüyle genel merkeze hareket etti.Başbakan Yıldırım, yol boyunca kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.Yıldırım, burada toplanan vatandaşlara hitap edecek.

Bakanlık 

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