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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Yİ Partili Belediye Başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladı İzle

Yİ Partili Belediye Başkanı kendisine soru soran vatandaşı fırçaladı İzle

Kahvehanede vatandaş ile Belediye Başkanı arasında geçen tartışma anı

( ADANA -ÖZEL)- Kozan Belediye Başkanı ve İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk kendisine soru soran vatandaşı “aday olmak için sana mı danışacağım” diye fırçaladı ADANA

Belediye Başkanı Türk Vatandaş Çöp Konteyneri Cep Telefonu Milletvekilliği 


- Adana’nın Kozan ilçesi Belediye Başkanı ve İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk, kendisine soru soran ve köyüne çöp konteyneri isteyen vatandaşı kalabalığın içinde fırçaladı. Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) Kozan Belediye Başkanı seçilen, geçtiğimiz aylarda da partisinden istifa ederek İYİ Parti Kozan Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Musa Öztürk seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği bir kahvehanede kendisine soru soran ve köyüne çöp konteyneri isteyen vatandaşı fırçaladı. İsmi öğrenilemeyen vatandaş söz alıp ayağa kalkarak Başkan Musa Öztürk’e “Yolumuzda yok. Senin köyün olduğu zaman her evin dibinde çöp kutusu, biz fıçıyı bile bulamıyoruz başkanım” deyince Başkan Öztürk’de vatandaşa, “Efendim bu konteyneri kim verecek” diye çıkıştı. Vatandaşta başkana “Ben onu bilmem başkanım sen bana hizmet etmeyeceksen niye Kozan’a belediye başkanı oluyorsun niye aday oluyorsun” diye cevap verince İYİ Partili Belediye Başkan Adayı Musa Öztürk vatandaşa, “Sana mı danışacağım ha sana mı danışacağım. Ben bu işin mücadelesini veriyorum” diye fırça attı. Tüm bu anlar ise kahvehanede bulunan bir başka vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Belediye Başkanı Musa Öztürk 8’inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın koruma müdürlüğü yaptıktan sonra siyasete atılarak 21’inci dönem MHP Adana milletvekilliğini yapmış daha sonra da Kozan ilçesinden belediye başkanı seçilmişti.
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