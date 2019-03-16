Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yerel seçimlere doğru - ANKARA

Yerel seçimlere doğru - ANKARA



GÖRÜNT DÖKÜMÜ: - Yerel seçimlere doğru - Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP'li Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek'in konuşmasıYerel seçimlere doğruANKARA (AA) - Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP'li Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.İlçedeki bir kafede öğrencilerle buluşan Şimşek, üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek birçok projelerinin olduğunu söyledi.

Gölbaşı'nda acık hava sinemaları, bowling salonları, buz patenti salonları, yüzme havuzları, kapalı sinema salonları yapacaklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:"Türkiye'de örneği olmayan kent meydanı yapacağız. Kent meydanında amfi tiyatrolar, açık AVM'ler, yürüyüş yolları, can iskeleler ve gölün üzerinde karşıdan karşıya ahşap köprü yapacağız. Kent meydanı yapıldıktan sonra abartmıyorum. Sanatçılarımızın hepsi gelip Gölbaşı'nda konser verecek. Gölbaşı'na çok güzel bir akvaryum yapacağız. Su ürünleri müzesi adı altında, bunlara benzer birçok projemiz var. Amacımız öğrenciyi Gölbaşı'nda tutmak ve turistleri Gölbaşı'na çekmek olacak."Şimşek, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için de öğrencilerden destek istedi.Program soru - cevap bölümüyle sona erdi.

Yüzme Bowling Patent Öğrenciler Trol 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
İyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçlarıİyi Partinin Dava Açtığı Anket Sonuçları
Erdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde KonuştuErdoğan, Ankara Keçiörende Toplu Açılış Töreninde Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'taCumhurbaşkanı Erdoğan Sivas'ta
Erdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu AçıkladıErdoğan, AK Partinin 11 Maddelik Seçim Manifestosunu Açıkladı
CHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçtiCHPli Belediye Başkanı Resmi Aracıyla İçki İçti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı